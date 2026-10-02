En una final anticipada, Temperley recibe a Gimnasia de Jujuy

El Gasolero enfrenta este sábado desde las 15 a Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger, por la fecha 32 de la Primera Nacional. Temperley viene de perder ante Deportivo Maipú y buscará recuperarse ante un rival directo de la Zona B.

El Gasolero enfrenta este sábado desde las 15 a Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger, por la fecha 32 de la Primera Nacional. Temperley viene de perder ante Deportivo Maipú y buscará recuperarse ante un rival directo de la Zona B.

Temperley recibe este sábado a Gimnasia y Esgrima de Jujuy desde las 15 en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Gasolero, que suma 53 puntos, buscará recuperarse después de la derrota 1-0 ante Deportivo Maipú y tendrá enfrente al lobo jujeño que llega con 54 unidades.

El encuentro aparece como uno de los partidos centrales de la jornada para la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Gimnasia de Jujuy viene de igualar 2-2 ante San Martín de Tucumán, mientras que Temperley buscará volver al triunfo para mantenerse en los puestos de privilegio cuando restan apenas cinco fechas para el cierre de la fase regular.

El antecedente más reciente entre ambos fue en mayo, cuando el Lobo jujeño se impuso 1-0 como local. En el historial reciente por la Primera Nacional, Gimnasia también ganó en marzo de 2025 y en junio de 2022, mientras que Temperley se quedó con el último enfrentamiento disputado en el Beranger, por 1-0 en julio de 2025.

Para el duelo de este sábado, Nicolás Domingo prepara a Temperley para un partido que puede tener incidencia directa en la definición de la Zona B. El árbitro será Fernando Echenique y el encuentro será televisado por LPF Play. Además, desde el club impulsaron una convocatoria especial para que los socios puedan llevar invitados al Beranger con una entrada popular a tan solo $10.000.