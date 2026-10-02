La Iglesia advirtió que el papa León XIV encontrará una Argentina herida y dividida

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló sobre la situación del país antes de la visita del papa León XIV y señaló que existe un alto nivel de intolerancia y pobreza.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló sobre la situación del país antes de la visita del papa León XIV y señaló que existe un alto nivel de intolerancia y pobreza.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que el papa León XIV encontrará durante su visita a la Argentina un país “herido” y “dividido por la grieta”, con un porcentaje importante de personas atravesando dificultades económicas y sociales. El religioso realizó las declaraciones este viernes en la puerta de la Catedral Metropolitana, antes de la Peregrinación Juvenil a Luján.

García Cuerva sostuvo que León XIV llegará a una Argentina “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” y remarcó que muchas personas viven situaciones de pobreza desde hace años. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años”, afirmó, y recordó una frase de su abuelo: “Cuando vos seas grande la Argentina saldrá adelante”. “Ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, agregó.

A pesar de este diagnóstico, el arzobispo destacó que el papa León XIV también encontrará una sociedad que mantiene la voluntad de salir adelante. En ese sentido, señaló que hay trabajadores que continúan luchando y que “no bajan los brazos” frente a las dificultades.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista para noviembre, entre el 8 y el 11. En la previa de su llegada, García Cuerva también había reconocido que existen “puntos de acuerdo” y “muchas diferencias” entre la Iglesia y el Gobierno nacional, y sostuvo que no hay inconvenientes en admitir las diferencias de opinión sobre distintos temas.