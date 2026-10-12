Comenzó el histórico traslado de presos de Devoto a Marcos Paz

Comenzó ayer y continúa hoy el traslado de presos del penal de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

Comenzó ayer y continúa hoy el traslado de presos del penal de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

El traslado gradual de los 1.500 presos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este domingo, tras la firma del convenio entre el Gobierno porteño y la Nación, y continúa este lunes.

La nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz es la más moderna de la Argentina, fue construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al ministerio de Seguridad de la Nación para vaciar definitivamente el penal de Villa Devoto.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ | DÍA 1 326 presos trasladados por las cinco Fuerzas Federales, bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal, en la primera jornada de un operativo histórico para concretar el traslado de internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 11, 2026

Para llevar adelante el traslado se creó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Este organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de manera gradual y progresiva.

Nueva cárcel

La construcción de la nueva cárcel estuvo paralizada durante cinco años, hasta que fue reactivada en diciembre de 2024. Levantado sobre un terreno de 80 hectáreas, el complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.

Una vez que concluya el traslado de las presos de Devoto, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación.

Denuncia del CELS

“Se hicieron sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control. El Gobierno nacional incumplió así los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”, denunció el CELS.

Advirtió que “todo se hizo con mucho hermetismo”. “Los organismos de control no pudimos ingresar a monitorear la situación“, apuntó el organismo de Derechos Humanos, que reclama “garantizar la continuidad de los estudios universitarios y no afectar, de ningún modo, el vínculo familiar”.