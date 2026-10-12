Día de la Raza: El Gobierno reivindicó la influencia de Europa en América con un video

El Gobierno publicó este lunes un video en la cuenta oficial de la Casa Rosada por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en el que reivindicó la llegada de Cristóbal Colón a América y destacó la influencia de Europa en la construcción de la identidad cultural argentina.

“Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad”, señala el texto que acompañó la publicación.

El material audiovisual presenta el viaje de Colón como un acontecimiento que modificó el curso de la historia y dio comienzo a una nueva etapa de expansión de las ideas y tradiciones europeas. La narración pone el foco en la herencia occidental y en su influencia sobre la lengua, las costumbres, las instituciones y la fe.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad. — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026

“El viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de América, abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental en la que sus valores, su cultura y sus ideales de conocimiento, progreso y libertad alcanzarían nuevos horizontes y dejarían una huella imborrable en nuestra propia identidad”, afirma el locutor al cierre del video.

Por qué se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

En la Argentina, el 12 de octubre se conmemora desde 2010 como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a partir del decreto 1584 firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta entonces, la fecha era conocida como Día de la Raza, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.