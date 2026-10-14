La Asociación de Electrodependientes repudió la designación de Masaragian

La Asociación Argentina de Electrodependientes advirtió que el flamante secretario nacional de Discapacidad es quien recordó el registro y dejó sin protección a cientos de familias.

La Asociación Argentina de Electrodependientes advirtió que el flamante secretario nacional de Discapacidad es quien recordó el registro y dejó sin protección a cientos de familias.

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar temporalmente sus funciones tras sufrir un accidente. Repudio de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED).

“Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes repudiamos la designación de Diego Masaragian como nuevo Secretario de Salud”, advirtió la AADeD.

Recordó que “fue quien, ni bien asumió como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, recortó el Registro de Electrodependientes, dejando sin protección a cientos de familias que dependen de la energía para vivir”.

“Esta decisión incumple con la Ley Nacional N° 27.351, que garantiza el suministro eléctrico gratuito y permanente para las personas electrodependientes”, advirtió la Asociación, que aclara que “la salud no se recorta, se garantiza”.

Según el comunicado oficial, entre las prioridades se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y la mejora en el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad.