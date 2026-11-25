La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó medidas para acelerar la recuperación económica, bajar impuestos y reducir el costo del crédito. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó medidas para acelerar la recuperación económica, bajar impuestos y reducir el costo del crédito. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó.

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió que no alcanza con proyectar una mejora de la economía para 2028. En una entrevista con Bloomberg, la dirigente oficialista planteó la necesidad de introducir cambios puntuales en el programa económico para impulsar la actividad y el consumo.

Bullrich pidió modificaciones “quirúrgicas” en el plan que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que es necesario que los avances macroeconómicos se traduzcan en mejoras concretas para los sectores productivos y la sociedad. Sus declaraciones se suman a otros cuestionamientos que viene realizando sobre las políticas económicas de la administración libertaria.

En ese marco, la senadora puso el foco en las tasas de interés y reclamó que continúen bajando para favorecer el consumo y las inversiones. “Las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse”, sostuvo. También recordó el impacto que tuvo la suba del costo del financiamiento durante el año pasado.

“El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”, agregó Bullrich, quien volvió a plantear la necesidad de corregir aspectos del programa económico oficial sin abandonar sus lineamientos generales.