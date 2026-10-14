Tras la intervención, el Papa pasó una noche tranquila

El comunicado del Vaticano asegura que el Papa pasó "una noche tranquila" y brindará más información con el correr de las horas.

El comunicado del Vaticano asegura que el Papa pasó "una noche tranquila" y brindará más información con el correr de las horas.

El Papa León XIV pasó “una noche tranquila” tras la intervención quirúrgica en la cual se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.

“El Papa ha pasado una noche tranquila”, señaló el parte que dio a conocer la Sala de Prensa de la Santa Sede, al tiempo que precisó que habrá “más información a lo largo del día”.

En la jornada del martes, se había informado que la intervención fue “sin complicaciones y que concluyó con éxito”, a la vez que se indicó que la misma tuvo “una duración de unos 90 minutos”.

El parte médico, se señaló que a León XIV “se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho” mediante una técnica videoasistida. “El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, reveló.

El informe de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora precisaron que “el Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica”.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, agrega.

Asimismo, señala que “el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos”.

“La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, añadió.