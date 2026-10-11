El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar a menos de un mes de su visita a la Argentina

El pontífice será intervenido quirúrgicamente a comienzos de la próxima semana para extirpar una lesión detectada en una fase muy inicial. El Vaticano estima que permanecerá internado alrededor de siete días y, por el momento, no anunció cambios en su gira por Sudamérica.

El pontífice será intervenido quirúrgicamente a comienzos de la próxima semana para extirpar una lesión detectada en una fase muy inicial. El Vaticano estima que permanecerá internado alrededor de siete días y, por el momento, no anunció cambios en su gira por Sudamérica.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en los primeros días de la próxima semana, luego de que los médicos detectaran la lesión durante controles recientes. El procedimiento fue confirmado por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien anticipó que el pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana.

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. Según explicó, el nódulo fue detectado en una fase muy inicial y se encuentra bien localizado. Por recomendación de su equipo médico, decidió someterse a una intervención para extirparlo. Hasta el momento, no se difundieron más detalles sobre la naturaleza de la lesión ni sobre el proceso de recuperación.

La visita del papa León XIV a la Argentina

La operación se realizará a menos de un mes de la visita prevista del pontífice a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. La llegada al país formará parte de su primera gira apostólica por Sudamérica, que también incluirá a Uruguay y Perú, de acuerdo con el cronograma anunciado.

Durante su estadía en la Argentina, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei, participar de distintas actividades pastorales y celebrar una misa en la Basílica de Luján, entre otros compromisos. Por ahora, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario, por lo que la continuidad del viaje dependerá de la evolución de su estado de salud y de los tiempos de recuperación posteriores a la cirugía.