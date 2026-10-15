La salud del papa León XIV: el Vaticano informó una “buena recuperación” del pulmón



Un nuevo boletín médico sobre la salud del papa León XIV informó este jueves que “la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”.

Así se informó este jueves en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde Sumo Pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica.

El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News, lleva la firma de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y dice así: “Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales”.

“La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos. En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad”, afirman los médicos en la nota correspondiente a la tarde de Roma.

El Papa fue sometido el martes último a una intervención quirúrgica que transcurrió “sin complicaciones y concluyó con éxito”.