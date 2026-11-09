La visita de León XIV a Luján: trenes, puestos sanitarios y todo lo que hay que saber

La visita de León XIV a la Basílica de Luján movilizará un importante operativo de organización, seguridad y asistencia sanitaria que comenzará el martes 10 de noviembre y tendrá su punto central al día siguiente, cuando el Papa encabece una misa multitudinaria prevista para las 10.

Según detalló el ministro de Seguridad, Javier Alonso, desde el martes a las 16 se habilitarán los accesos al parque de Luján para comenzar a recibir a quienes lleguen a la ciudad. Los peregrinos ingresarán desde la rotonda de la ruta 7 hacia distintos espacios ubicados a ambos lados de la avenida Nuestra Señora de Luján, el corredor por el que circulará el Papamóvil desde el sector del tótem de ingreso hasta la Basílica.

En la plaza frente al templo se instalará el altar principal, donde estarán ubicados invitados especiales de distintas iglesias y barrios de la Argentina. En el Parque San Martín se montará un escenario de grandes dimensiones y se dispondrán servicios gastronómicos para ampliar la capacidad de recepción de los asistentes.

En conferencia de prensa, el ministro recomendó utilizar el transporte ferroviario y señaló que se reforzarán y multiplicarán las frecuencias de los trenes entre Buenos Aires y Mercedes. De esta manera, quienes se trasladen en automóvil podrán dejar sus vehículos en esa ciudad y continuar el recorrido en tren hasta Luján.

También estará disponible el servicio de la línea San Martín, que parte de Retiro y llega hasta Open Door. Desde esa estación, los pasajeros podrán completar el trayecto a pie, en una caminata de aproximadamente 25 a 30 cuadras, equivalente a unos 30 minutos.

Para quienes concurran en vehículos particulares o colectivos, la Provincia dispuso estacionamientos en distintos puntos de las rutas de acceso, a una distancia estimada de entre cuatro y cinco kilómetros de la Basílica. Los espacios estarán distribuidos sobre las rutas 7, 5, 47 y 192, además de sectores de Open Door, Jáuregui, Cortines y Colonia Cabred. Desde esos lugares, los peregrinos deberán completar el último tramo caminando. La modalidad también alcanzará a los micros y colectivos que trasladen contingentes.

La asistencia a los peregrinos será otro de los ejes centrales del operativo. El ministro informó que se instalarán más de 85 postas de cuidado y que habrá puestos sanitarios aproximadamente cada kilómetro. En total, se dispondrán más de 51 centros de atención, además de hospitales intermedios ubicados en distintos sectores del recorrido

El Papa en Luján: habrá 42 trenes especiales antes de la misa

El Ferrocarril Sarmiento diagramó un esquema especial de servicios entre Moreno y Luján para la Misa frente a la Basílica. Entre el martes y miércoles serán 42 trenes los que llegarán en la previa a la ceremonia.

El operativo de transporte por la visita del Papa León XIV a Luján ya definió su esquema ferroviario: entre el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, hasta la hora de la misa, llegarán 42 trenes especiales del FF CC Sarmiento desde Moreno.

De acuerdo a lo informado, el martes el primer tren sale de Moreno a la 1:35 y llega a Luján a las 2:39. Desde allí se sucederán las formaciones a lo largo de todo el día. Algunas prolongan su recorrido hasta Mercedes, con paradas en Jáuregui, Olivera y Gowland. Los servicios continuarán durante la noche: el último del martes llegará a Luján a las 0:47 del miércoles.

El miércoles, el esquema se mantendrá desde la madrugada. El primer tren saldrá de Moreno a las 0:48 y llegará a Luján a las 1:52. El último que arribará antes del inicio de la celebración partirá de Moreno a las 8:34 y llegará a Luján a las 9:38.

La vuelta tras la misa

Para el regreso, habrá salidas desde Luján durante toda la jornada. Las primeras serán a las 10:33, 11:00 y 11:45, y el cronograma se extiende hasta la noche. El último tren partirá a las 23:24 y llegará a Moreno pasada la medianoche.