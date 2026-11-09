El Papa en Argentina: la agenda del segundo día

Todas las actividades que protagonizará el Papa, en su segundo día de la visita a la Argentina.

Todas las actividades que protagonizará el Papa, en su segundo día de la visita a la Argentina.

La agenda de actividades del Papa León XIV para este lunes comenzará en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos. Todas las actividades.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajará hacia la provincia de Buenos Aires, recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15, a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 8, 2026

A las 11:30 volverá a la Ciudad donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo: el mensaje estará dedicado a las familias y cerca de las 13, el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.

El lugar tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales y también estarán presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16 y, una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18:45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y a las 19:45 concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.