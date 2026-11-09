León XIV: “Que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”

El mensaje del Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, primera parada de la agenda en Argentina.

El mensaje del Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, primera parada de la agenda en Argentina.

Que el amor triunfe sobre el individualismo y la exclusión. El mensaje del Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, la primera actividad de la agenda, en el marco de la visita a la Argentina.

“Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Estoy muy contento de poder compartir este encuentro con todos ustedes”, comenzó su alocución ante residentes, trabajadores y voluntarios, además de representantes de la Iglesia y autoridades locales y provinciales.

Destacó que el recibimiento fue con “entusiasmo” y “alegría”, tras saludar a miles de personas que lo acompañaron desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el ingreso del predio de Claypole.

“La caridad no sólo se ve expresada en las obras sino que se ven en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y hasta en el aire que se respira, eso es el pequeño cottolengo, una comunidad de puertas abiertas en la que todo nos habla de Dios”, aseguró.

Destacó, asimismo, la labor de San Luis Orione y “la ciudad de la caridad”. “Al recordar este deseo, de padre y pastor de Don Orione, vinieron a mi mente tres ciudades en las que Jesús también respiro el aire fresco y gratuito de la caridad”, planteó, y mencionó Belén, Nazareth y Betania. “Lugares así hacen sentir a las personas cuidadas y queridas”, valoró.

“Han venido a este encuentro numerosos residentes, religiosos, familiares y voluntarios. En sus miradas luminosas puedo ver tanta cercanía, en sus manos abiertas puedo ver numerosos gestos de ternura y comprensión. Gracias a todos por sus testimonios de entrega de amor al prójimo“, sostuvo.

Aseguró, asimismo, que la “enorme labor” es un “sólido cimiento de la construcción de una nueva ciudad de caridad, paz y convivencia”, aunque aclaró que es una “construcción más lenta, menos visible y menos llamativa que la construcción de otro tipo de ciudades”.

Además, advirtió que hoy las “sociedad son llevadas únicamente por el éxito económico” y le habló a los residentes, advirtiendo que sus vidas no son un peso para la sociedad sino que son “una bendición” y demuestran “el fundamento de la dignidad de cada ser humano”.

“En este momento tan particular, quisiera compartir mi deseo para este país: que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, aseguró ya casi en el cierre de su alocución, y bregó por una “nueva generación de santos de la caridad”. “La caridad de Cristo nos une, sigamos respondiendo con Fe y esperanza”, completó.