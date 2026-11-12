León XIV en Argentina: tierra, techo y trabajo, la herencia social de Francisco que volvió a resonar

La visita apostólica de León XIV a la Argentina dejó definiciones sobre varios temas como el trabajo, la desigualdad, los derechos de las personas con discapacidad y las responsabilidades de la Iglesia frente a las injusticias sociales. En el país de Francisco, su sucesor reivindicó las tres T -tierra, techo y trabajo-, cuestionó la explotación laboral y advirtió sobre los riesgos de una economía que subordine la dignidad humana a la rentabilidad.

El mensaje adquirió particular fuerza el 9 de noviembre, durante el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, ante empresarios, sindicalistas y representantes de los movimientos populares, el Pontífice recuperó algunas de las principales reivindicaciones sociales de Francisco y las vinculó con los desafíos actuales: la precarización laboral, el desempleo, la concentración económica y el avance de la inteligencia artificial.

Las mismas preocupaciones atravesaron su encuentro con personas con discapacidad en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, su visita a los presos de Devoto y sus mensajes a los religiosos y jóvenes. En cada escenario, León XIV insistió en una idea central de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad humana no puede quedar subordinada a la productividad, el éxito económico o la condición social.

La explotación laboral y una economía al servicio de las personas

El encuentro en la UCA concentró las definiciones económicas más contundentes de la visita. León XIV cuestionó las relaciones laborales dominadas por los intereses de unos pocos y advirtió sobre las consecuencias de un modelo que reduce a los trabajadores a su capacidad productiva.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”, sostuvo.

Frente a esa concepción, el Pontífice recuperó uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que vinculó con las enseñanzas de León XIII, cuyo nombre pontificio adoptó, y con el pensamiento de Francisco.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Desde esa perspectiva, el Papa advirtió que el desempleo no supone solamente la pérdida de ingresos. También compromete la dignidad, la participación comunitaria y la posibilidad de desarrollar una vida social plena.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”.

La defensa del trabajo como derecho y como dimensión esencial de la existencia humana atravesó el discurso. León XIV recuperó la enseñanza de Francisco sobre el empleo como fuente de crecimiento personal, construcción de relaciones y participación en el destino colectivo de una sociedad.

También sostuvo que el derecho a la propiedad privada debe estar acompañado por una responsabilidad social. La tierra y sus frutos, recordó, están destinados al sustento de toda la humanidad, por lo que su utilización debe contemplar las necesidades de los sectores vulnerables y los derechos de las generaciones futuras.

Tierra, techo y trabajo: la herencia de Francisco

Uno de los momentos de mayor significado político y social se produjo cuando León XIV abordó el papel de los movimientos populares y de los trabajadores de la economía informal.

El Papa destacó que cartoneros, campesinos y artesanos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, sino que se organizan para construir soluciones comunitarias. En ese contexto recuperó las tres T que Francisco había convertido en una de las principales banderas de sus encuentros con las organizaciones sociales.

“Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”.

La reivindicación adquirió una dimensión particular por tratarse de la primera visita del sucesor de Francisco a su país natal. León XIV no se limitó a evocar una consigna de su antecesor, sino que la incorporó a una reflexión sobre el destino universal de los bienes, la organización comunitaria y las obligaciones sociales del Estado.

En ese punto, el Pontífice también advirtió que ni los gobiernos ni las grandes corporaciones deben desplazar las iniciativas de las comunidades locales. Por el contrario, reclamó que contribuyan a fortalecerlas, respetando su capacidad de organización y su autonomía.

Su mensaje estuvo acompañado por una convocatoria a superar las divisiones que atraviesan a la sociedad argentina y construir formas de convivencia basadas en la justicia, el diálogo y la amistad social.

Empresarios, sindicatos e inteligencia artificial

León XIV también dirigió parte de su mensaje a empresarios y dirigentes sindicales, a quienes reconoció responsabilidades diferentes pero complementarias en la construcción del bien común.

Ante los representantes del sector empresario reivindicó la figura de Enrique Shaw, el empresario católico argentino que concebía la industria como una comunidad de personas y no solamente como un instrumento de acumulación de capital.

El Papa reconoció que crear empresas supone asumir riesgos, invertir recursos y generar puestos de trabajo. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de convertir la rentabilidad en el único criterio de éxito y recordó que la propiedad y el capital tienen una función social.

A los sindicatos les reconoció un papel indispensable en la defensa de los derechos laborales, particularmente cuando representan a los sectores que carecen de voz. También los convocó a extender su acción hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del empleo registrado.

La transformación tecnológica ocupó otro lugar destacado. León XIV advirtió sobre los efectos que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden producir sobre el empleo.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética”.

El Pontífice reclamó que los avances tecnológicos no sustituyan el discernimiento humano ni desconozcan el valor del esfuerzo y la presencia de los trabajadores. También asignó a los poderes públicos la responsabilidad de promover políticas estables de empleo e inclusión social.

Su discurso recuperó una preocupación central de Francisco: el crecimiento económico y la innovación tecnológica no representan necesariamente un progreso si sus beneficios quedan concentrados en unos pocos o si profundizan las desigualdades.

La casa común: los recursos naturales no pueden explotarse a cualquier precio

El cuidado del ambiente también ocupó un lugar destacado en los mensajes de León XIV. El 8 de noviembre, durante su encuentro con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el Pontífice vinculó el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades.

“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó ante las autoridades.

El Papa destacó el potencial de los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía, los minerales y la diversidad de los ecosistemas argentinos. Sin embargo, advirtió que su aprovechamiento debe contribuir al bienestar de las comunidades y preservar las condiciones ambientales que hacen posible la vida y el trabajo en esos territorios.

Su planteo recuperó una de las preocupaciones centrales del pontificado de Francisco, expresada en la encíclica Laudato si’: el cuidado de la casa común no puede separarse de la justicia social. La riqueza natural ofrece oportunidades de desarrollo, pero su explotación implica responsabilidades hacia las poblaciones que habitan los territorios y hacia las generaciones futuras.

En un país donde la expansión minera, la explotación energética y el aprovechamiento de los recursos hídricos forman parte del debate económico y ambiental, las palabras de León XIV adquirieron una dimensión particular. El Pontífice no cuestionó el aprovechamiento de esas riquezas, sino una concepción del desarrollo que desconozca sus consecuencias humanas y ambientales.

De ese modo, el cuidado de la creación quedó integrado a su mensaje sobre el trabajo, la propiedad y la distribución de la riqueza: el progreso no puede medirse únicamente por los beneficios económicos que produce, sino también por su capacidad de preservar las condiciones de vida de las comunidades y de quienes vendrán después.

Claypole: la dignidad frente a la cultura del descarte

Horas antes del encuentro con el mundo del trabajo, León XIV había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

Allí fue recibido por residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios. Después de escuchar los testimonios de Marta y Norma, el Papa reivindicó el valor de las personas con discapacidad frente a una cultura que suele medir la importancia de los seres humanos según su productividad, su éxito económico o su apariencia física.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”.

La afirmación estuvo acompañada por una reflexión sobre las verdaderas dimensiones del desarrollo. León XIV sostuvo que el progreso de una nación también debe medirse por la acogida que brinda a las personas con discapacidad y necesidades especiales.

El mensaje fue particularmente significativo en una institución cuya historia está vinculada al acompañamiento de personas que sufren distintas formas de vulnerabilidad.

El Papa también recuperó el ideal de san Luis Orione de construir una ciudad de la caridad, basada en el servicio, la convivencia y la solidaridad. En la capilla del Cottolengo se conserva la reliquia del corazón del sacerdote italiano, cuya obra desarrolló una profunda relación con la Argentina.

Desde Claypole, León XIV convocó a los jóvenes a sumarse al voluntariado y a sostener esa tradición de compromiso comunitario: “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”.

La visita dejó una definición que atravesaría el resto de sus intervenciones: una sociedad no puede considerarse verdaderamente desarrollada si deja al margen a quienes necesitan cuidados, protección y acompañamiento.

Devoto: la esperanza detrás de los muros

La mañana del 11 de noviembre, antes de dirigirse a Luján, León XIV visitó los restos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto.

Después de escuchar los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, el Pontífice se refirió al sufrimiento que provoca el encierro, al reconocimiento de los errores cometidos y a las posibilidades de reconstrucción personal.

Su mensaje no desconoció las consecuencias del delito ni el dolor causado a otras personas. Sin embargo, reivindicó la posibilidad de que quienes cumplen una condena puedan transformar sus vidas y recuperar sus vínculos con la sociedad: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”.

El Papa también reconoció las consecuencias afectivas y familiares de la prisión: la distancia de los hijos, las privaciones cotidianas, las noches sin dormir y la dificultad de reconstruir vínculos que pueden haberse deteriorado durante el encierro.

Pero destacó que las cárceles pueden convertirse también en espacios de aprendizaje, formación laboral y recuperación personal. La adquisición de conocimientos y oficios, sostuvo, ofrece herramientas para construir una vida diferente.

“Y es que, con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

Su llamado alcanzó al personal penitenciario, profesionales, voluntarios y agentes pastorales, a quienes alentó a promover condiciones de detención más humanas y procesos efectivos de reinserción.

También convocó a las autoridades y al conjunto de la sociedad argentina a fortalecer el acompañamiento de niños y jóvenes, promover su educación y evitar que sean captados por las redes delictivas.

La misericordia apareció así vinculada a una responsabilidad compartida: reconocer el daño causado, ofrecer oportunidades de transformación y construir condiciones sociales que permitan evitar nuevas situaciones de exclusión y violencia.

Córdoba: una Iglesia que responda al hambre y las injusticias

Durante su paso por Córdoba, el 10 de noviembre, León XIV trasladó estas preocupaciones al interior de la Iglesia. En la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción se reunió con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Al evocar a Mama Antula, al Cura Brochero y al propio Francisco, recuperó una tradición religiosa argentina caracterizada por la cercanía con las comunidades y la atención a quienes sufren: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

El Pontífice también mencionó la enfermedad, la soledad, el desempleo y las dificultades para acceder a una vivienda digna como situaciones que exigen el compromiso de las comunidades cristianas.

“La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello”, recalcó.

Sin embargo, aclaró que la asistencia material debe integrarse con el acompañamiento espiritual. La Iglesia, sostuvo, no puede reducirse a una organización humanitaria, pero tampoco puede desentenderse de las necesidades concretas de las personas.

El Papa llamó además a evitar que la rutina, el cansancio y la comodidad institucional debiliten la vocación religiosa. En ese marco recuperó el pedido de Francisco a los jóvenes argentinos para que siguieran haciendo lío, entendido como una invitación a salir al encuentro de los demás y comprometerse con la transformación de la realidad.

Los jóvenes: libertad e inclusión frente a los ídolos del presente

Esa misma noche, durante una vigilia en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires, León XIV dirigió un mensaje a los jóvenes argentinos sobre la libertad, las presiones sociales y la necesidad de construir una vida con sentido.

El Papa cuestionó la búsqueda del éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia y la popularidad. También advirtió sobre la violencia y la humillación en las redes sociales y sobre distintas formas de dependencia que pueden limitar la libertad personal.

“No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

León XIV recuperó además el conocido llamado de Francisco a una Iglesia abierta a todos, pronunciado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023.

En particular, se dirigió a quienes se habían alejado de la vida religiosa, tenían dudas sobre su fe o habían sufrido heridas dentro de la propia Iglesia: “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia!”.

El mensaje retomó una de las preocupaciones pastorales centrales de Francisco: evitar que las comunidades religiosas se conviertan en espacios cerrados y promover una Iglesia capaz de recibir, acompañar y escuchar.

También convocó a los jóvenes a expresar su fe mediante acciones concretas, especialmente en el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de pobreza, enfermedad y soledad.

Luján: reconciliarse con la historia y construir el futuro

La visita apostólica concluyó el 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde León XIV volvió a relacionar la experiencia religiosa con la reconciliación, la solidaridad y la reconstrucción de los vínculos comunitarios.

En su homilía destacó la hospitalidad del pueblo argentino, la costumbre de compartir la mesa y las conversaciones entre mate y mate. También recordó especialmente a Francisco y su devoción por la Virgen de Luján, a quien llamaba la Patroncita morena.

Al reflexionar sobre el perdón, evocó la Zamba del perdón y convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y con su presente para abrir la posibilidad de un futuro diferente.

La convocatoria no implicó desconocer las heridas del pasado, sino asumirlas y emprender procesos de reconciliación que permitan reconstruir los vínculos dañados.

León XIV insistió también en el carácter inclusivo de la comunidad cristiana y recordó que los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de libertad deben encontrar en ella un espacio de acogida.

En la despedida, convocó a los fieles a llevar el Evangelio más allá de los templos, mediante palabras y acciones, y dejó una exhortación dirigida a todo el país: “Argentina, levántate y camina”.

Después recuperó una enseñanza de san Agustín que coloca al amor como criterio fundamental de las acciones humanas.

Durante cuatro días, León XIV había abordado cuestiones que exceden las preocupaciones internas de la Iglesia: la dignidad del trabajo, las desigualdades económicas, los riesgos tecnológicos, la inclusión de las personas con discapacidad y las oportunidades de reinserción de quienes cumplen condenas.

En el país de su antecesor, el Papa volvió a colocar esas demandas en el centro de su mensaje. La reivindicación de tierra, techo y trabajo no apareció como una evocación nostálgica de Francisco, sino como la expresión de una continuidad doctrinaria que considera la dignidad humana como un límite frente a las desigualdades y las distintas formas de exclusión.

La visita terminó en Luján, pero dejó planteada una cuestión que trasciende el ámbito religioso: qué lugar están dispuestas a otorgar las instituciones políticas, económicas y sociales a quienes no encuentran trabajo, carecen de vivienda, necesitan cuidados o buscan una segunda oportunidad.