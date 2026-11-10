Tercer día del Papa en Argentina: la agenda

El Papa León XIV encabeza su tercera jornada en el país y comienza la jornada con un viaje a Córdoba. Encuentro con jóvenes en CABA.

El Papa León XIV encabeza su tercera jornada en el país y comienza la jornada con un viaje a Córdoba. Encuentro con jóvenes en CABA.

El Papa León XIV continuará este martes con su agenda de actividades y viaja a Córdoba, pero también encabezará un encuentro de jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. Es el tercer día de estadía en Argentina, tras su paso por Uruguay.

El Sumo Pontífice abordará un avión que partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará al aeropuerto Ambrosio Taravella de la capital cordobesa a las 9:00.

A las 10:00, León XIV encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA).

A las 15:15, en tanto, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

León XIV tomará un vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:55, y la jornada culminará con su participación estelar en una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En las principales actividades de ayer se encuentran la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde pidió que “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión“, y la multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles.