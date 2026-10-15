Lanús aprobó una policía municipal sin armas y la oposición denuncia un “maquillaje electoral”

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó por mayoría oficialista la creación de la Policía de Prevención Municipal, una fuerza de carácter estrictamente civil impulsada por la gestión del intendente Julián Álvarez en medio de los reclamos vecinales por la inseguridad. La medida generó un fuerte rechazo en la oposición, que cuestionó tanto la legalidad del proyecto como su verdadera utilidad frente al delito.

La nueva estructura, que dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, contará con un cupo inicial de hasta 100 agentes. Sus integrantes no portarán armas de fuego ni tendrán facultades para realizar investigaciones penales. Su función se limitará al patrullaje disuasivo, la prevención en centros comerciales y la asistencia vecinal inicial. Ante un hecho delictivo, su única potestad será comunicarse con el 911.

Desde el bloque Vamos por La Libertad y La Seguridad, el concejal Marcelo Villa ironizó sobre el proyecto comparándolo con la serie de comedia División Palermo y lo calificó de “maquillaje electoral”. El edil advirtió que presentar esta iniciativa como una verdadera policía es mentirle a la ciudadanía, ya que el personal solo estará capacitado para tareas comunitarias, como la custodia de parques o la asistencia a adultos mayores, exponiéndolos a un riesgo innecesario en la calle al no contar con poder de policía ni armamento.

El rechazo opositor se fundamenta en que los municipios bonaerenses carecen de potestad jurídica para crear cuerpos policiales autónomos. Según argumentaron, la ordenanza colisiona directamente con la Ley Provincial 13.482, lo que abre la puerta a futuras impugnaciones judiciales por inconstitucionalidad.

A esto se sumó la denuncia de que el expediente incluyó la creación de 15 cargos jerárquicos sin justificación técnica, una maniobra que, según la oposición, busca ordenar la interna partidaria de La Cámpora con fondos públicos.