Ezeiza: violento asalto en un almacén de Ezeiza

Dos comerciantes de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, vivieron un episodio de terror cuando un sujeto que llevaba el rostro cubierto y portaba un arma de fuego, irrumpió en el local para robarlo en una acción que duró dos minutos que le alcanzaron al ladrón para escapar con la recaudación y elementos personales de las víctimas.

La cámara de vigilancia del almacén ubicado sobre la calle Las Margaritas, en el barrio Vista Linda, registró el violento suceso que ocurrió cerca de las 20 del sábado cuando el ladrón aprovechó que en el local no había clientes y amenazó a las empleadas para que le entreguen el efectivo.

“Toda la plata quiero, toda la plata”, les dijo y las encañonó con un revólver mientras llevaba a la más joven a la trastienda donde la obligó a que permanezca sentada mientras amenazaba a su compañera:

“Quedate quietita, no te voy a hacer nada”.



Mientras exhibía el revólver ordenó que le den “toda la plata” y también se apoderó de una pequeña cartera de las víctimas y recolectó el dinero.

“Dame la plata piola, te juro que si no me das la plata piola me voy a desesperar”, amenazó antes de exigir que le entreguen sus pertenencias de valor. Finalmente la mujer le entregó el resto del efectivo que había en otro mostrador y el delincuente escapó sin lastimar a las empleadas o provocar daños.

En la mañana del domingo, La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a un sospechoso en la localidad de Canning identificado como G.E.G., alias el Chaqueño, como presunto autor del asalto quien quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a la UFI que entiende en la causa para prestar declaración.