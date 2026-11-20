A cuatro días del trágico episodio que dejó un muerto, una treintena de heridos y daños materiales, el intendente Julián Álvarez denunció nuevas pérdidas de gas en el distrito y cuestionó los controles sobre las empresas prestadoras. Además, detalló las medidas de asistencia para los damnificados.

A cuatro días del trágico episodio que dejó un muerto, una treintena de heridos y daños materiales, el intendente Julián Álvarez denunció nuevas pérdidas de gas en el distrito y cuestionó los controles sobre las empresas prestadoras. Además, detalló las medidas de asistencia para los damnificados.

A cuatro días de la explosión de gas en Remedios de Escalada, que dejó el saldo de dos víctimas fatales, una treintena de heridos y numerosos daños materiales, el Municipio de Lanús detectó otras 32 fugas de gas en el distrito. El intendente Julián Álvarez responsabilizó a MetroGAS, a la empresa tercerizada que ejecutaba las obras y al Gobierno nacional por la falta de controles sobre el servicio.

El jefe comunal precisó que, desde el accidente ocurrido el viernes 13 de noviembre, la gestión municipal recibió 38 denuncias por pérdidas de gas, de las cuales 32 dieron resultado positivo. En ese contexto, cuestionó las políticas de desregulación, desfinanciamiento y flexibilización impulsadas por el Ejecutivo nacional. “Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad”, sostuvo Álvarez, pese a que los informes de Bomberos bonaerenses y MetroGAS habían considerado segura la zona de la explosión.

En paralelo, el Municipio puso en marcha un esquema de asistencia económica y habitacional para las 52 víctimas directas, entre ellas propietarios de ocho locales comerciales y vecinos de las 29 unidades funcionales del edificio afectado. Las medidas incluyen una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las familias más perjudicadas, la eximición de tasas municipales para los comercios damnificados y un proyecto ante la Legislatura bonaerense para solicitar la exención de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y la Patente.

Además, se habilitó un centro de evacuados en el Club Talleres y se entregan ayudas económicas para que las familias que perdieron sus viviendas puedan afrontar alquileres transitorios. La administración local también planifica las reparaciones del edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, mientras mantiene conversaciones con el Banco Provincia para evaluar alternativas de financiamiento y distintas instituciones barriales colaboran con la recolección de donaciones.