Lanús será sede de un acto por los 16 años de la muerte de Néstor Kirchner

El homenaje se realizará este martes en el Microestadio de Lanús, con la participación de dirigentes y militantes del peronismo. El cierre estará a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner.

El homenaje se realizará este martes en el Microestadio de Lanús, con la participación de dirigentes y militantes del peronismo. El cierre estará a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner.

El peronismo bonaerense realizará este martes 27 de octubre un acto en el Microestadio de Lanús para recordar al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su fallecimiento. La actividad comenzará a las 18 y contará con la participación de dirigentes políticos.

La convocatoria fue impulsada por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien difundió la invitación a través de sus redes sociales. El encuentro se desarrollará en el espacio del Club Atlético Lanús y reunirá a referentes y militantes del peronismo.

El cierre del acto estará a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner, hijo del expresidente y referente de La Cámpora. La jornada tendrá como eje el recuerdo de la figura política y el legado de Néstor Kirchner.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también recordó al exmandatario durante la jornada. A través de una publicación en la red social X, reivindicó su legado político y destacó la importancia de mantener viva su memoria. Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, en El Calafate, provincia de Santa Cruz.