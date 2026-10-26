Lanús: preocupación por una ola de robos violentos

Una ola de robos atravesó el partido de Lanús, en medio de la inseguridad que atraviesan distintas localidades del territorio bonaerense- En uno de los casos que tuvo mayor repercusión en las últimas horas, un joven de 20 años murió tras ser baleado por un policía de la Ciudad a bordo de un colectivo, en medio de un intento de asalto junto a dos cómplices.

El hecho tuvo lugar sobre la calle General Madariaga, en las inmediaciones del barrio Villa Sapito, cuando tres delincuentes ascendieron a la unidad e intentaron robarles a los pasajeros.

El oficial dio la voz de alto y se produjo un enfrentamiento armado en el transporte que terminó con uno de los asaltantes gravemente herido. Los otros dos delincuentes se dieron a la fuga.

Otro grave episodio se registró en el cruce de Pavón y Aristóbulo del Valle, donde un joven sufrió el robo de su moto y se encuentra grave tras ser herido de dos balazos. Según comentaron testigos, los ladrones subieron a la vereda para balearlo y escaparon.

No fue el único robo de motos, ya que otro joven fue víctima del mismo delito mientras se encontraba en misa. El vehículo había sido estacionado en la misma puerta de la iglesia San Juan Bautista.

En las últimas semanas, los casos de inseguridad han ido desde violentos robos bajo la modalidad piraña contra familias y sustracciones de vehículos a plena luz del día en Remedios de Escalada, hasta el insólito robo de la moto de un agente municipal en la propia puerta de la sede de Seguridad Ciudadana en Lanús Oeste.

El escenario se complementa con el avance en la Justicia del trágico crimen de un mecánico engañado mediante una falsa venta por redes sociales en Villa Diamante, configurando un mapa delictivo complejo que mantiene en constante alerta a los vecinos del distrito.