Lanús: la oposición critica las tasas municipales que deben pagar los comerciantes

Las tasas de servicios generales que deben pagar los pequeños y medianos comerciantes de Lanús en un contexto de caída del consumo en general parece haber llegado a la oposición a la gestión del intendente Julián Álvarez.

En ese sentido, el exintendente Diego Kravetz advirtió que “Lanús tiene los impuestos más caros de toda la Provincia de Buenos Aires pero no hay seguridad y todas las calles están llenas de baches”.

Por su parte, desde La Libertad Avanza apuntaron que “el agobio de los comerciantes por las tasas municipales crece todos los días un poco más, pero nos indicaron que hay una en particular: tienen que pagar fortunas por tener un cartel en la puerta de sus negocios. Sigue la máquina recaudatoria en Lanús”.

Ante este escenario la concejala de Fuerza Patria-Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Belén Berrueco, propuso una serie de beneficios para asistir al sector, entre los que se encuentran el congelamiento y reducción de tasas; eximición de los derechos de Publicidad y Propaganda; limitar las suspensiones y revocación de las habilitaciones por falta de pago y la creación de un registro de deudores municipales.

La edil impulsa las reformas a través de un proyecto de ordenanza que presentó en el Concejo Deliberante para su tratamiento “con el objeto de paliar la grave crisis que atraviesa el sector por la retracción del consumo”.

Sobre la Tasa de Servicios Generales (TSG) y a la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene, Berrueco planteó su congelamiento, al tiempo de eximir del pago de los Derechos de Publicidad y Propaganda los anuncios ubicados en el frente, la vidriera o la marquesina del local, así como los elementos publicitarios propios de la actividad utilizados en el establecimiento.

Por otro lado, también busca reducir un 20% los derechos y contribuciones por ocupación o uso del espacio público correspondientes a la instalación de mesas y sillas en la vía pública y a los puestos de feria.

Asimismo, impulsa limitar las suspensiones y revocaciones de habilitaciones por falta de pago: durante la vigencia de la ordenanza, no se podrían aplicar por deudas inferiores a 24 meses desde la promulgación de la iniciativa. Se mantienen las obligaciones de seguridad, salubridad e higiene y las facultades de inspección municipal.

Berrueco, compartió la idea de crear un régimen especial de regularización de deudas municipales, incluyendo obligaciones vencidas antes de su entrada en vigencia, incluso si se encuentran en instancias administrativas, prejudiciales o judiciales. También, considera importante permitir el pago al contado o en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses de financiación. Y además, solicitó aplicar quitas de intereses resarcitorios, punitorios y multas por omisión.