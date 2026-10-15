Marcha Universitaria: incidentes frente al Congreso con gases, hidrantes y efectivos heridos

Fuertes incidentes entre fuerzas de seguridad y manifestantes se registraron este jueves 15 de octubre frente al Congreso, durante la 5° Marcha Federal Universitaria, minutos antes del acto central encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso. Las fuerzas del operativo arrojaron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez tiraron piedras a la Policía.

En medio de los disturbios, personas encapuchadas sin identificar rompían bancos y arrojaban piedras. Según informaron las fuerzas de seguridad, tres efectivos de Gendarmería Nacional y uno de Prefectura Naval resultaron heridos con elementos contundentes durante los altercados.

Desde las filas de los manifestantes aseguraron que los protagonistas de los incidentes eran infiltrados que no pertenecían a la movilización y que respondían al Gobierno, con la intención de desacreditar el reclamo universitario.

Los gases alcanzaron el anexo de Diputados

Parte de los gases ingresó al anexo de la Cámara de Diputados, ubicado frente al Congreso, en Rivadavia y Riobamba, mientras se desarrollaban los disturbios.

Los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y resultaron afectados. Moreau se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.

En medio de una fuerte lluvia, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, bajó del recinto para interiorizarse de la situación y habló con la prensa. “Hubo una provocación”, afirmó.

“Toda manifestación termina con represión”

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede”, sostuvo el legislador.

Martínez agregó un interrogante sobre el rol del operativo: “¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas?”. Y concluyó: “Al final, toda manifestación termina con represión”.

“Una vergüenza este Gobierno. Están reprimiendo en una marcha pacífica”, advirtió Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, quien cuestionó además que el Ejecutivo “gasta millones en operativos” y no destina esos recursos a las universidades. “No va a haber lluvia, no va a haber represión, que nos impida seguir en la calle”, remarcó.

El reclamo de fondo

“Educación, soberanía y democracia” es una de las consignas elegidas por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para esta jornada. La otra frase que domina las pancartas es directa: “Milei, cumplí la ley”.

El reclamo por la aplicación de la Ley N.° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, volvió a convocar a miles de personas en las calles. La norma prevé la actualización periódica del presupuesto operativo de las universidades según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre los puntos centrales de la protesta figuran la recomposición del 33% adeudado en los salarios docentes y no docentes, un atraso del 100% en las becas estudiantiles y la brecha entre los 7,3 billones de pesos proyectados por el Ejecutivo para el Presupuesto 2027 y los 11 billones que reclaman los rectores.