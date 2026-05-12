Las Universidades difundirán un comunicado contundente: “El Gobierno incumple”

El Gobierno de Javier Milei se pronunció en relación a la marcha masiva en todo el territorio del país y aseguró que “la marcha está montada emocionalmente sobre mentiras”.

El Gobierno de Javier Milei se pronunció en relación a la marcha masiva en todo el territorio del país y aseguró que “la marcha está montada emocionalmente sobre mentiras”.

Las universidades difundirán un duro documento en el que acusan al Gobierno de incumplir sus compromisos de financiamiento, mientras la UBA aclaró que el reclamo no responde a intereses partidarios sino a la defensa de la educación pública. En ese marco, el acto central está previsto en Plaza de Mayo desde las 17 horas con discursos programados a partir de las 18.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamaron a estudiantes, docentes, personal no docente e investigadores se movilizaron este martes en todo el territorio nacional. La jornada representa la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Por su parte,

Los reclamos más escuchados durante la marcha destacaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo, la falta de respeto a fallos judiciales que en dos instancias ordenaron aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la norma —que establecen la actualización de salarios y becas—, la reducción de los fondos destinados al sector y la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos.

Las entidades convocantes sostuvieron que la situación financiera de la universidad pública se deterioró en los últimos meses y que no existen señales de corrección por parte del Gobierno libertario.