Marcha Federal Universitaria: la comunidad académica se movilizó en todo el país contra el congelamiento de fondos

La 5° Marcha Federal Universitaria se lleva a cabo este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país, con la participación de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de las casas de altos estudios. La movilización tiene como eje el rechazo a los intentos del Gobierno nacional por congelar las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

La protesta se concreta tras la frenada judicial al Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada buscaba supeditar la ejecución de esos recursos, y luego de las protestas en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde las universidades advierten que el retraso salarial y la falta de fondos operativos ponen en riesgo la continuidad de las actividades académicas y de investigación.

La convocatoria cuenta con el respaldo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y la totalidad de los gremios del sector, que unificaron el reclamo en torno a tres ejes: salarios, becas y la pauta presupuestaria para 2027.

Salarios, becas y Presupuesto 2027

En materia salarial, la comunidad universitaria exige la recomposición del 33% que, según denuncian, se adeuda en los haberes del personal docente y no docente.

En cuanto a las becas estudiantiles, los organizadores señalan un atraso del 100% en las asignaciones destinadas al sostenimiento de los alumnos.

El tercer punto apunta al presupuesto del año próximo. Los rectores advierten sobre la brecha entre los 7,3 billones de pesos proyectados por el Poder Ejecutivo y los 11 billones de pesos que consideran necesarios para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

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El planteo de rectores y gremios

“El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso”, sostuvo Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN.

En la misma línea, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, remarcó que la marcha “prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores frente a la falta de respuestas oficiales”.

El reclamo se apoya en la Ley N.° 27.795 de Financiamiento Universitario, que prevé una cláusula de actualización periódica del presupuesto operativo según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

La disputa judicial

El objetivo de la norma es resguardar los programas de becas, la investigación científica y la actualización paritaria frente a la inflación. El Ejecutivo intentó bloquear su aplicación mediante decretos, con el argumento del equilibrio fiscal, pero sucesivos fallos judiciales ratificaron la vigencia de la ley.

En plena jornada de movilización se conoció un nuevo capítulo de ese conflicto: la Justicia suspendió por ahora las multas aplicadas al Gobierno en el marco de la causa por el financiamiento universitario.

La decisión responde a que la Cámara de Apelaciones aceptó tratar un recurso interpuesto por el Ejecutivo, por lo que la medida quedará en suspenso hasta que el tribunal se pronuncie.

La columna de la UBA en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires (UBA) coordinó la columna principal hacia la Plaza del Congreso. La concentración estaba prevista a las 13 en Plaza Houssay, y el inicio de la movilización, a las 14, desde Avenida Córdoba y Junín.

El recorrido planificado incluía Avenida Córdoba hasta Avenida Callao, para continuar por Avenida Corrientes y Cerrito hasta la Plaza del Congreso, donde a las 16 se previó el acto central con la lectura de un documento unificado frente al Parlamento.

Minutos antes de las 16, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso, protagonizados por personas encapuchadas señaladas como presuntos infiltrados en la movilización.