Banfield recibe a Argentinos Juniors y lanzó una iniciativa para llenar el Lencho Sola

El Taladro jugará este sábado desde las 15 por la fecha 13 del Torneo Clausura, con público de ambas parcialidades. Los socios podrán invitar a un amigo o familiar no socio para alentar al equipo en el Florencio Sola.

El Taladro jugará este sábado desde las 15 por la fecha 13 del Torneo Clausura, con público de ambas parcialidades. Los socios podrán invitar a un amigo o familiar no socio para alentar al equipo en el Florencio Sola.

Banfield recibirá mañana a Argentinos Juniors, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. En la previa del encuentro, la dirigencia del Taladro lanzó una iniciativa para que sus socios puedan invitar a una persona no socia y así vivir juntos una nueva jornada de fútbol en el Lencho.

La propuesta permite que cada socio invite a un amigo o familiar. Quienes tengan abono a platea podrán invitar a alguien para ese sector, mientras que los que asistan a la popular podrán hacer lo mismo en esa tribuna. La Mouriño, en tanto, continuará siendo exclusiva para socios. Para acceder al beneficio, el socio debía estar al día con Tesorería hasta septiembre de 2026 y completar un formulario antes de este viernes 16 de octubre a las 18. Los invitados no podían ser socios con cuotas adeudadas y los datos debían ser correctos para recibir el código QR de ingreso.

El partido contará con la presencia de ambas hinchadas y será la quinta vez que el Florencio Sola destine un sector a los visitantes, después de los encuentros ante Huracán, Racing, River y Rosario Central. En esta oportunidad, los simpatizantes de Argentinos Juniors ocuparán la tribuna Osvaldo Fani. Las entradas populares para el público visitante se encontraban a la venta a través de la ticketera del club local, con un valor informado de $60.000. Además, Argentinos organizará micros gratuitos para sus socios e hinchas gracias al aporte de sus patrocinadores: partirán el sábado a las 12 desde el estadio Diego Armando Maradona, en Gavilán y Juan Agustín García, y regresarán al mismo lugar.

En cuanto a la organización del encuentro, Sebastián Zunino será el árbitro principal, acompañado por Adrián Delbarba y Maximiliano Castelli como asistentes, mientras que Jorge Broggi se desempeñará como cuarto árbitro. Laura Fortunato estará a cargo del VAR y Ramiro Maglio será el AVAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Con la iniciativa “Todos al Lencho”, Banfield busca reforzar el acompañamiento de su gente en un partido que tendrá un marco especial por la presencia del público visitante.