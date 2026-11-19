Pedro Troglio dejaría el Taladro para asumir en Atlético Tucumán y la dirigencia ya analiza su sucesión. El regreso del Emperador y la posibilidad de apostar por el entrenador de Temperley aparecen entre las alternativas.

Pedro Troglio dejaría el Taladro para asumir en Atlético Tucumán y la dirigencia ya analiza su sucesión. El regreso del Emperador y la posibilidad de apostar por el entrenador de Temperley aparecen entre las alternativas.

La salida de Troglio abriría un movimiento de nombres en el fútbol argentino. El entrenador tiene contrato con Banfield hasta diciembre, pero su futuro estaría en Atlético Tucumán, donde ya habría alcanzado un acuerdo verbal para hacerse cargo del equipo en 2027. La dirigencia del Taladro, encabezada por Matías Mariotto, comenzó a trabajar en la sucesión y analiza distintas alternativas.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Nicolás Domingo. El exmediocampista tuvo dos etapas como futbolista en Banfield y conoce la institución desde adentro. Además, viene de completar una muy buena primera experiencia como entrenador de Temperley: consiguió 16 triunfos, 13 empates y apenas siete derrotas en la fase regular de la Primera Nacional, con el 56,48% de los puntos.

La otra posibilidad es la vuelta de Julio César Falcioni. El Emperador es una figura histórica del club, donde consiguió el recordado título del Apertura 2009 y protagonizó varios ciclos. Tras desvincularse de Atlético Tucumán, su nombre vuelve a aparecer en el radar del Taladro para afrontar una temporada 2027 que será determinante por la lucha por la permanencia.

Así, Banfield tiene dos caminos sobre la mesa: apostar por un entrenador identificado con la casa y que viene de mostrar condiciones en Temperley, o volver a confiar en un técnico que conoce como pocos la historia del club. La salida de Troglio todavía debe formalizarse, pero la sucesión ya empezó a tomar protagonismo en el sur del Conurbano.