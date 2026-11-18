El entrenador habría alcanzado un acuerdo verbal con el Decano para asumir de cara a la temporada 2027. Su salida marcaría el cierre de un ciclo en el equipo de Peña y Arenales, al que llegó en abril de 2025.

El entrenador habría alcanzado un acuerdo verbal con el Decano para asumir de cara a la temporada 2027. Su salida marcaría el cierre de un ciclo en el equipo de Peña y Arenales, al que llegó en abril de 2025.

Pedro Troglio dejaría de ser el entrenador de Banfield y continuaría su carrera en Atlético Tucumán, uno de los rivales directos del Taladro en la lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional. La noticia sacudió al mundo banfileño, ya que el director técnico tendría encaminada su llegada al conjunto tucumano para la próxima temporada.

Según informó el periodista Germán García Grova, Troglio habría alcanzado un acuerdo verbal con la dirigencia del Decano y las partes ya intercambiarían los contratos para avanzar con la firma de un vínculo hasta diciembre de 2027. De esta manera, su desembarco en Tucumán podría concretarse en las próximas horas.

El entrenador, de 61 años, llegó a Banfield en abril de 2025 y su contrato con la institución tenía vigencia hasta diciembre de este año. Su última presentación al frente del equipo fue la derrota por 3-0 ante Boca, en las semifinales de la Copa Argentina, resultado que marcó la eliminación del Taladro de la competencia.

Ante la posible salida de Troglio, Banfield ya comienza a evaluar alternativas para ocupar el banco de suplentes. Entre los nombres que aparecen como candidatos se encuentran Julio César Falcioni, quien acaba de finalizar su ciclo en Atlético Tucumán, Nicolás Domingo, tras su paso por Temperley, y Carlos Matheu, actualmente al frente de la Reserva de Independiente. Diario La Unión +1