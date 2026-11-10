Banfield: cómo y cuándo comprar las entradas para la semifinal de la Copa Argentina

El Taladro enfrentará a Boca este sábado 14 de noviembre en Mendoza y ya confirmó el cronograma de venta de localidades. El expendio será presencial y se realizará en las boleterías del estadio Florencio Sola.

El Taladro enfrentará a Boca este sábado 14 de noviembre en Mendoza y ya confirmó el cronograma de venta de localidades. El expendio será presencial y se realizará en las boleterías del estadio Florencio Sola.

Los hinchas de Banfield ya conocen cómo podrán conseguir sus entradas para la semifinal de la Copa Argentina ante Boca. El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y el Taladro buscará un lugar en la final del certamen.

La venta de localidades para la parcialidad banfileña será exclusivamente presencial y tendrá lugar este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Florencio Sola. A diferencia de la parcialidad de Boca, los simpatizantes del Taladro no tendrán la posibilidad de comprar sus tickets de manera online.

Además, el club ofrece paquetes especiales que incluyen el traslado de ida y vuelta en micro hacia Mendoza y una entrada garantizada para el partido. De esta manera, los hinchas podrán organizar el viaje para acompañar al equipo en una de las instancias decisivas de la Copa Argentina.

Precios

En cuanto a los precios, las entradas populares tendrán un valor de $85.000, las plateas descubiertas costarán $150.000 y las plateas cubiertas, $200.000. Por su parte, los menores de hasta 11 años abonarán $65.000. El partido ante Boca comenzará a las 19 y definirá al segundo finalista del torneo, que enfrentará a Platense.