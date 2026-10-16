Comienza una etapa sin Messi en la Selección argentina: Se confirmaron los rivales para la fecha FIFA de noviembre

La Selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en sus últimos amistosos del año. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el 13 de noviembre en Buenos Aires y el 17 en Córdoba, en una doble fecha que marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi.

La Selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en sus últimos amistosos del año. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el 13 de noviembre en Buenos Aires y el 17 en Córdoba, en una doble fecha que marcará el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi.

La Selección argentina ya tiene confirmados sus rivales para la fecha FIFA de noviembre. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el conjunto nacional se medirá ante Uruguay y Costa Rica en dos partidos amistosos que se disputarán en el país.

El primer encuentro será el 13 de noviembre frente a Uruguay, en Buenos Aires. Cuatro días después, el martes 17, la Albiceleste recibirá a Costa Rica en Córdoba. De esta manera, el seleccionado tendrá dos compromisos consecutivos como local para cerrar su actividad internacional de noviembre.

Los amistosos serán los primeros de una nueva etapa para el equipo nacional tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. Además, los encuentros permitirán que Scaloni continúe trabajando con el plantel y evalúe alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

La AFA informó que en las próximas semanas dará a conocer los horarios de ambos partidos, el inicio de la venta de entradas y la apertura del proceso de acreditación para los medios de comunicación. Así, la expectativa estará puesta en los últimos compromisos del seleccionado durante 2026 y en la conformación del equipo para esta nueva etapa.