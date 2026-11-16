La Selección afronta su segundo amitoso

Tras la caída con Uruguay, la Selección Argentina enfrentará mañana a Costa Rica, en el último partido de la doble Fecha FIFA.

Tras la caída con Uruguay, la Selección Argentina enfrentará mañana a Costa Rica, en el último partido de la doble Fecha FIFA.

La Selección Argentina cerrará el 2026 este martes, cuando se enfrente en un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.

El encuentro, que está programado el martes a las 20, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports.

El árbitro designado fue el brasilero Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Guarizo.

La Selección llega a este encuentro luego de la floja actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1.