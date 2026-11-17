El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. La Albiceleste buscará recuperarse de la derrota 2-1 ante Uruguay y cerrar el año con una victoria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. La Albiceleste buscará recuperarse de la derrota 2-1 ante Uruguay y cerrar el año con una victoria.

La Selección argentina se enfrentará este martes a Costa Rica en un amistoso internacional que marcará su última presentación de 2026. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto nacional intentará volver al triunfo después de la caída frente a Uruguay en La Bombonera.

El equipo de Lionel Scaloni llega a este compromiso tras perder 2-1 ante el seleccionado uruguayo. Por ese motivo, el entrenador analiza variantes en la formación titular, con posibles ingresos de Agustín Giay, Matías Soulé y Gianluca Prestianni. La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega pelean por un lugar.

Por su parte, Costa Rica también llega después de una derrota: cayó 2-0 frente a Ecuador en su última presentación. El conjunto centroamericano buscará complicar a la Argentina en Córdoba, en un partido que tendrá como árbitro principal al brasileño Bruno Arleu y a Rodrigo Guarizo a cargo del VAR.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con transmisión televisiva de Telefe y TyC Sports. Será una nueva oportunidad para que la Selección argentina cierre el año con una victoria ante su público.