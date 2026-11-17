La Selección argentina se enfrentará este martes a Costa Rica en un amistoso internacional que marcará su última presentación de 2026. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto nacional intentará volver al triunfo después de la caída frente a Uruguay en La Bombonera.
El equipo de Lionel Scaloni llega a este compromiso tras perder 2-1 ante el seleccionado uruguayo. Por ese motivo, el entrenador analiza variantes en la formación titular, con posibles ingresos de Agustín Giay, Matías Soulé y Gianluca Prestianni. La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega pelean por un lugar.
Por su parte, Costa Rica también llega después de una derrota: cayó 2-0 frente a Ecuador en su última presentación. El conjunto centroamericano buscará complicar a la Argentina en Córdoba, en un partido que tendrá como árbitro principal al brasileño Bruno Arleu y a Rodrigo Guarizo a cargo del VAR.
El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con transmisión televisiva de Telefe y TyC Sports. Será una nueva oportunidad para que la Selección argentina cierre el año con una victoria ante su público.