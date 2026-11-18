El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, brindó la última conferencia del año en la cual realizó una suerte de balance del 2026.

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, brindó la última conferencia del año en la cual realizó una suerte de balance del 2026.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quedó conforme con el partido que le dio cierre al 2026 del representativo, marcado por el subcampeonato mundialista y el retiro del astro Lionel Messi, y destacó que intentaron “ser protagonistas” en todo momento.

“Lo primero que se me viene es que estamos satisfechos por haber hecho un buen trabajo, intentando siempre ser Argentina, competir y ser protagonistas“, aseguró en la conferencia de prensa posterior al partido con Costa Rica.

Al ser consultado por los mejores partidos del año, planteó: “Seguramente nos quedará alguno de estos partidos del Mundial que fueron épicos. Después de Egipto, de Inglaterra, fueron increíbles las sensaciones”.

En su última conferencia de prensa del año, ya que no habrá fechas FIFA hasta marzo del 2027, el DT se hizo una suerte de balance del año, en el que la Selección fue subcampeón del mundo, venció a Inglaterra en el Mundial y se retiró Lionel Messi.

Por último, el DT comentó que no buscan sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico tras la salida del ayudante de campo Walter Samuel, a quien catalogó de “irremplazable”.

En el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el conjunto argentino superó a Costa Rica por 7-0 y deslumbró con momentos de su mejor fútbol, en los pies de jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, además de tener dos debuts con la Selección mayor: Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

Por su parte, Julián Álvarez aseguró: “(Fue) Un año muy especial por todo lo que vivimos, el Mundial en el medio, la despedida de Leo. Una nueva era, con chicos nuevos, y este es el camino. Tenemos que seguir construyendo para representar como lo hicimos siempre”.

“Se va formando un lindo grupo, que es importante para seguir consiguiendo objetivos”, apuntó.

Asimismo, Emiliano “Dibu” Martínez se refirió al post Messi: “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, dijo.

“Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, sostuvo el arquero.