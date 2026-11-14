Argentina no pudo con Uruguay

La Selección Argentina cayó por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera. Julián Álvarez marcó para la albiceleste.

La Selección Argentina cayó por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera. Julián Álvarez marcó para la albiceleste.

La Selección Argentina no pudo en su primer amistoso de la fecha FIFA y cayó por 2 a 1 frente a Uruguay, que se disputó en La Bombonera. Marcó el inicio de la era sin Lionel Messi.

A pesar del gol de Julián Álvarez a los 28 minutos del complemento, el equipo argentino estuvo impreciso y pudo dar vuelta el resultado tras los tantos de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo que le dieron el triunfo a Uruguay.

“Más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar. Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando“, aseguró Lionel Scaloni tras el encuentro.

El próximo martes 17 de noviembre, la Selección argentina enfrentará a su par de Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba en lo que será el segundo y último amistoso de la fecha FIFA.