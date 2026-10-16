Papa León XIV: nuevos estudios confirman una mejora constante en su estado de salud

El Vaticano informó que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron la evolución favorable del pontífice. En su cuarto día de internación en Roma, celebró una misa y continúa con la fisioterapia respiratoria tras la cirugía pulmonar.

El Vaticano informó que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron la evolución favorable del pontífice. En su cuarto día de internación en Roma, celebró una misa y continúa con la fisioterapia respiratoria tras la cirugía pulmonar.

El papa León XIV presenta una mejora constante en su estado general de salud, según confirmó este viernes el Vaticano. Los resultados de nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax ratificaron su evolución favorable, mientras continúa internado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde se recupera de la operación a la que fue sometido el martes.

De acuerdo con el último parte médico, el pontífice continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía. Los controles forman parte del seguimiento de su recuperación posoperatoria, luego de la intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un tumor maligno.

Durante su internación, León XIV también retomó parte de sus actividades habituales y este viernes celebró una misa en una sala acondicionada en el décimo piso del hospital. Participaron trabajadores médicos y de enfermería que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante la homilía, el Papa agradeció al personal sanitario por la atención brindada y por su labor diaria en el cuidado de los enfermos.

La evolución médica del pontífice se mantiene bajo seguimiento mientras avanza su recuperación. Los resultados de los estudios posteriores a la cirugía serán importantes para determinar los próximos pasos de su tratamiento. En paralelo, el Vaticano continúa atento a su evolución para definir cómo retomará su agenda habitual, incluido el viaje a Sudamérica previsto para noviembre.