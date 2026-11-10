El pedido de organismos de Derechos Humanos a León XIV

Organismos de Derechos Humanos solicitaron al Papa León XIV que expulse del estado clerical al sacerdote Von Wernich.

Organismos de Derechos Humanos solicitaron al Papa León XIV que expulse del estado clerical al sacerdote Von Wernich.

Organismos de Derechos Humanos, entre ellos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le pidieron al Papa León XIV que expulse del estado clerical al sacerdote Christian Von Wernich, un ex capellán de la Policía Bonaerense condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

El religioso, que ha celebrado misa en su detención, fue sentenciado con condena firme de la Corte Suprema por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos contra numerosas víctimas del denominado Circuito Camps.

La sentencia estableció su responsabilidad, entre otros hechos, en siete homicidios agravados y decenas de privaciones ilegales de la libertad y casos de tormentos.

“A pesar de la sentencia firme dictada por la justicia argentina, Christian Federico von Wernich continúa conservando el estado clerical. Durante su detención ha celebrado misa y administrado la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad”, denunciaron los organismos.

“Resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal. La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas”, agregaron.