El Papa León XIV presidió una multitudinaria misa en la Ciudad de Buenos Aires

"Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país", aseguró el Papa en la Santa Misa.

"Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país", aseguró el Papa en la Santa Misa.

El Papa León XIV presidió este mediodía una Santa Misa en el Monumento a los Españoles, de la que formó parte el presidente Javier Milei, su Gabinete y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Fue presenciada por miles de personas. Fue transmitida por Cadena Nacional.

El Sumo Pontífice habló de la “lógica pagana de dar para tener, la ilusión de obtener el favor de Dios” pero aclaró que “Cristo erradica esta mentalidad”. “Dios es el padre dispuesto a darnos todo”, apuntó ante una multitud que siguió con atención cada palabra.

También hizo referencia a las “dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”. “En medio de esto, la palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza”, completó.

“Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, aseguró en otro tramo de la ceremonia, en la cual también aludió a “la cultura del trabajo, el respeto a los mayores y la defensa de la vida”, entre otras cuestiones.

Hizo foco en la importancia de la familia. “Nuestro amado Papa Francisco, que fue Obispo de esta Ciudad, lo expresó con pasión”, aseguró y despertó un aplauso en la multitud. “Queridas familias, los exhorto a ser protagonistas de la evangelización, que esta Argentina las necesita”, convocó.