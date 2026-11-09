León XIV evocó al papa Francisco desde la Catedral metropolitana y destacó la diversidad de la fe argentina

El Papa León XIV estuvo este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ante los obispos, invitó a los presentes a recorrer con el pensamiento las distintas regiones del país y resaltó la diversidad de expresiones de la fe católica en la Argentina, en la misma línea del mensaje que había dado en el Palacio Libertad.

“Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país”, dijo el pontífice. Luego agregó: “En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo”.

“Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur”, expresó León XIV al empezar ese recorrido imaginario por el territorio nacional.

De Cuyo a la Patagonia

“Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación. Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe”, continuó el Papa.

Después vinculó esa diversidad regional con la devoción mariana. “En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre”, afirmó.

“Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones”, precisó el pontífice. También sostuvo que ella, “que permaneció unida a los apóstoles en la oración, acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños”.

Homenaje a Francisco

Durante su paso por el templo, León XIV visitó el memorial en honor al papa Francisco que se encuentra dentro de la Catedral Metropolitana. Lo acompañaba un grupo de niños, y juntos dejaron ofrendas florales en el lugar.

El Papa también se detuvo a rezar frente a la placa conmemorativa dedicada a su antecesor, en uno de los momentos de mayor recogimiento de la jornada.

La agenda prevé que, al salir de la Catedral, el pontífice se encuentre con una multitud de fieles que lo espera para saludarlo. La última actividad del lunes será una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda en Córdoba

El viaje papal sigue este martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba. Allí, León XIV tiene previsto dar un discurso en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA).