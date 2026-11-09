Seguí en vivo la misa del Papa León XIV

Multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, presidida por el Papa León XIV. Enorme muestra de Fe.

Multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, presidida por el Papa León XIV. Enorme muestra de Fe.

El Papa León XIV preside una santa misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, la segunda actividad oficial de la jornada. Más temprano, visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole.

“Que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, fue el deseo del Sumo Pontífice para la Argentina. Además, tuvo un mensaje contundente en materia de discapacidad, en un país en el cual la crisis en la materia se siente cada día más.

La misa

El lugar tiene sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales y también están presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16 y, una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18:45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y a las 19:45 concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.