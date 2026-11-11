En la cárcel de Devoto, el Papa bregó por un “ambiente más humano y respetuoso”

El mensaje del Papa León XIV en su paso por la cárcel de Devoto, en el último día de la visita a la Argentina.

El mensaje del Papa León XIV en su paso por la cárcel de Devoto, en el último día de la visita a la Argentina.

El Papa León XIV protagonizó este miércoles una visita a la cárcel de Devoto y bregó por un “ambiente más humano, respetuoso y que favorezca realmente la reinserción”. Escuchó a tres personas privadas de la libertad.

En primer lugar, tres internos contaron los motivos que los llevaron a estar privados de la libertad y advirtieron sobre el flagelo de la droga y su impacto en la juventud y las familias. El Papa advirtió que en muchos casos, se crece a partir del límite.

Destacó la posibilidad de “crecimiento y superación”, al tiempo que advirtió: “Visitar a los presos es una obra de misericordia a los que todos estamos llamados”. “La cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones, crecimiento, aprendizajes, la adquisición de nuevos oficios y conocimientos“.

“Es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza, que se irradian también fuera, en sus familias, las personas que trabajan en este lugar y toda la sociedad”, aseguró León XIV durante su breve exposición.

También le dejó un mensaje a las familias de los internos. “Me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuan fundamental es la caridad, se identificó con un preso y el mismo fue privado de la libertad, aun sin pecado alguno. Es a él a quien debemos dirigirnos para suplicarles por los seres queridos que están en prisión”, explicó.

Además, deseó que “este tiempo de soledad y aislamiento no sea en vano sino que se convierta en un tiempo de gracia y salvación”. Bregó por un “ambiente más humano, respetuoso y favorezca realmente la reinserción de las personas en la sociedad”.

“Es precisamente en nuestro ser limitados donde encuentra lugar la compasión y sincera preocupación ante las necesidades de los demás”, consideró, al tiempo que convocó a acompañar a los niños y jóvenes, educarlos en los “valores auténticos” para que no caigan en las “nefastas redes de la criminalidad”.

Finalmente, se tomó un tiempo para saludar a los internos presentes en la ceremonia, los tomó de las manos e intercambió algunas palabras. También saludó a familiares de personas detenidas y el propio personal del establecimiento. Recibió obsequios fabricados en distintos penales.