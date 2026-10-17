La inflación en el Conurbano fue del 2% en septiembre

La inflación en el Conurbano fue levemente superior a la nacional. Siete rubros aumentaron más en el GBA. Se destaca el aumento de indumentaria.

La inflación en el Conurbano fue levemente superior a la nacional. Siete rubros aumentaron más en el GBA. Se destaca el aumento de indumentaria.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer hace algunos días el dato de la inflación de septiembre: 1,9% a nivel nacional. En el Conurbano, es levemente superior y llega al 2%.

Apenas tres rubros aumentaron menos que a nivel nacional y dos subieron exactamente lo mismo. El resto muestra un alza superior en el Gran Buenos Aires.

De acuerdo al informe del INDEC, que detalla las subas en todas las regiones del país, siete rubros aumentaron más en el GBA que a nivel nacional.

Se trata de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 2,2% (2,0% a nivel nacional); “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 1,5% (1,4); “Prendas de vestir y calzado“, 1,9% (1,4); “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 1,7% (1,6); “Transporte”, 1,7% (1,5); “Restaurantes y hoteles”, 1,3% (1,1); “Bienes y servicios varios”, 2,0% (1,9).

Sólo dos rubros muestran aumentos iguales: se trata de “Salud”, cuya suba fue del 2,4%, y “Comunicación”, aumentó un 2,5.

Finalmente, tres figuran con aumentos inferiores en el GBA. Se trata de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 2,7% (3,1); “Recreación y cultura”, 1,2% (1,9); “Educación”, 2,9% (3,0).

LA COMPARACIÓN, MES A MES