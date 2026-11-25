El informe que publicó La Casa del Encuentro en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se contabilizan 292 femicidios en un año, 86 en Buenos Aires.

El informe que publicó La Casa del Encuentro en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se contabilizan 292 femicidios en un año, 86 en Buenos Aires.

En el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, La Casa del Encuentro advirtió que en un año se contabilizaron 292 víctimas fatales en la Argentina y se pregunta “cuántas vidas más costará seguir negando la violencia”.

Según el Observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, del 25 de noviembre de 2025 al 22 de noviembre de 2026 se produjeron 251 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 11 trans/travesticidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

“Las violencias hacia las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades aumentan exponencialmente ante la negación, la mentira y la despreocupación de un Estado que, además de basar sus discursos en falacias, se abstiene de votar en las Naciones Unidas por incrementar las medidas de prevención y erradicación de las violencias hacia mujeres y niñas. Vergüenza y dolor, nacional e internacionalmente al ver que tanto los femicidios como los intentos ascienden a cifras nunca vistas en nuestro país”, advierte.

Según el Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026 (estudio impulsado por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity, presentado el pasado 18 de noviembre), casi 9 de cada 10 mujeres (88%) atravesaron situaciones de violencia.

El 53% de las mujeres dijo haber vivido discriminación o violencia de género, pero al consultar por ejemplos concretos el porcentaje subió al 88% (alrededor de 1 de cada 3 mujeres no reconoce espontáneamente estas situaciones como violencia). Sin embargo, solo 3 de cada 10 personas alcanzan niveles altos de conciencia siendo el 41,3% mujeres frente al 20,9% de los varones.

Y preocupante es el dato sobre el conocimiento de recursos formales: un 18% menciona la Línea 144 y un 23%, a las Comisarías de la Mujer, lo que muestra a las claras la falta de campañas de difusión sobre dispositivos disponibles para quienes se encuentran atravesando situaciones de violencia.

“Hoy las encuestas de prevalencia, visibilización, concientización y prevención de la problemática están a cargo de la sociedad civil cuya función no debería ser la de reemplazar las obligaciones del Estado sino acompañarlas y monitorear su cumplimiento. Pero cuando este se retira que, basando sus decisiones en falacias referidas a la inexistente ideología de género e igualdad de los sexos, entre otros pretextos, nuestro rol se ha vuelto imprescindible”, advierte.

Y señala: “Un femicidio o 300, no son solo números ya que nadie debería ser asesinada por su condición de mujer. Pero lamentablemente cada vez son más y los índices relevados espantan; intentos diarios de femicidios, violencias efectivas en todos los ámbitos y los discursos de odio que las habilitan, crean un mundo en el que se hace difícil vivir sin miedo“.

Se pregunta, en este contexto, cuál es el límite y reclama: “Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias; no es inseguridad, son DERECHOS HUMANOS y así exigimos que se trate”.

“Las estructuras sobre las que se construyen las violencias no son genéticas. Son adquiridas a través de lo social, cultural, educativo, económico, político y simbólico y tienen una base común que es el poder. En todo esto se basa el sistema patriarcal. Es por esto que el compromiso es de la sociedad toda”, señala La Casa de Encuentro.

Y advierte que “erradicar las violencias y especialmente las de género requiere de un Estado presente, medios de comunicación responsables y una sociedad informada y comprometida“. “No le pasa a una, nos pasa a todas”, insiste.

Un año, 292 muertes

El informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, informó que entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 del mismo mes de este año se contabilizaron 292 víctimas de violencia machista.

En rigor, informaron sobre 251 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El reporte indica que tres de las víctimas tenían menos de un año, seis entre 2 y 12, mientras que en el rango de 13 a 18 años aparecen 12. Asimismo, 65 tenían entre 19 y 30 años, 120 de 31 a 50, 36 entre 51 y 65, mientras que 37 aparecen en el rango de 66 a 90 años. Hay un caso sin datos.

El vínculo con el femicida vuelve a poner a la pareja o ex pareja en el centro de la escena. En 112 casos, el agresor fue la pareja, mientras que otros 35 femicidios fueron perpetrados por el ex. Conocidos y vecinos aparece en el informe con 34 casos, 17 corresponde a otros familiares, 15 a hijos/hijastros y 8 padres/padrastros. Además, hay 41 hechos sin vínculo aparente.

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