La Canasta Crianza aumentó por encima de la inflación en octubre y se mantiene la tendencia.

La Canasta Crianza aumentó por encima de la inflación en octubre y se mantiene la tendencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los valores actualizados de la Canasta Crianza correspondientes a octubre de 2026 y se mantiene la tendencia: el aumento es mayor a la inflación.

El indicador que mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes osciló entre los $591.320 y los $754.869.

Así, el costo para mantener a un bebé de menos de 1 año fue de $591.320; de 1 a 3, $704.198; mientras que el dinero necesario para la crianza de un chico o chica de entre 4 a 5 años fue de $600.445 y para los que tienen entre 6 y 12 años llega a $754.869.

La canasta que toma InfoRegion para hacer la comparación es la última, la que comprende a los chicos de entre 6 y 12 años ($754.869). En octubre fueron necesarios $22.019 más que en septiembre ($728.850); es decir, el alza fue del 3,57% , por encima de la inflación (2,2% en octubre).