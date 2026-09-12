La inflación de agosto en el Conurbano

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,6% en el Gran Buenos Aires, por debajo de la nacional.

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,6% en el Gran Buenos Aires, por debajo de la nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación en el Gran Buenos Aires (GBA) fue del 1,6% en agosto: Transporte y Comunicación se movieron por encima en el Conurbano. Había sido del 2,3% el mes anterior.

De acuerdo al reporte, fue inferior a la general, ya que se posicionó en 1,7% a nivel país, pero en varios rubros se movió por encima el mes pasado.

“Bebidas alcohólicas y tabaco” aumentó un 2,2% (2,1 a nivel nacional); “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 1,5% (1,4); “Transporte”, 1,8% (1,5); “Comunicación”, 2,4% (2,3); “Recreación y cultura”, 0,3% (0,0); “Restaurantes y hoteles”, 2,0% (1,8); “Bienes y servicios varios”, 2,6% (2,4).

En tanto, el aumento medido en “Educación” fue del 2,5% en ambos casos, nacional y GBA.

Por debajo se movieron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 14% a nivel Conurbano (1,7); “Prendas de vestir y calzado”, -1,1% (-0,6); “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 2.6% (2,8); “Salud”, 2,3% (2,4).

Vale recordar que al nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto y acumuló en el año una variación de 21,3%.