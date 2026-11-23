El Indec difundirá mañana el Estimador Mensual de la Actividad Económica de septiembre y marcaría el ingreso a una recesión técnica.

El Indec difundirá mañana el Estimador Mensual de la Actividad Económica de septiembre y marcaría el ingreso a una recesión técnica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, completando el balance del tercer trimestre del año, que marcaría el ingreso a una recesión técnica.

Las estimaciones privadas prevén una nueva caída del PBI en el tercer trimestre. Considerando el retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado trimestral negativo dejaría formalmente a la economía en recesión técnica.

Las consultoras privadas anticipan que una leve mejora mensual en septiembre no bastará para revertir la tendencia desfavorable del trimestre.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la estimación de crecimiento anual pasó del 3,2% proyectado en enero a un 0,7% en octubre. Esta cifra representa una rebaja de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y se ubica muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.