El boleto de colectivo volverá a aumentar en el AMBA

Los boletos de las líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán un nuevo incremento desde el próximo 1º de noviembre. La suba será de hasta el 4%, por lo que el pasaje mínimo llegará a los $956 en la Ciudad y superará los $1.260 en la Provincia.

El incremento en las tarifas de transporte se deberá al esquema de actualización mensual por el último dato de inflación disponible -en este caso septiembre, que fue del 1,9% a nivel nacional y del 2% en el Gran Buenos Aires-, más dos puntos adicionales. Por el lado de la gestión de Axel Kicillof, el cálculo incluye también una variable por el alza de los combustibles, de ahí que el ajuste podría ser aún mayor.

Los cuadros tarifarios de las líneas de colectivos acumulan en lo que va de este año un incremento del 55,08% en CABA y del 84,54%,en provincia muy por encima de la inflación general alcanzada en ese período (23,6%).

Cuánto costará el boleto de colectivo en la Ciudad

En el distrito porteño, el boleto de colectivo registrará un incremento del 3,9% a partir del 1º de noviembre. El ajuste se aplicará en las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Con la tarjeta SUBE registrada, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

-De 0 a 3 kilómetros: $956,38.

-De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

-De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55.

-De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la Provincia desde noviembre

El boleto de los colectivos que recorren la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 4% desde comienzos del próximo mes. La actualización alcanzará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Con la tarjeta SUBE registrada, los valores quedarán de la siguiente manera:

-De 0 a 3 kilómetros: $1.263,69.

-De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65.

-De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60.

-De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54.

-Más de 27 kilómetros: $2.228,52.

Mientras tanto, las empresas de transporte automotor de pasajeros del AMBA alertaron este fin de semana sobre la inminencia de un recorte en las frecuencias de las líneas nacionales de colectivos, debido a que los subsidios vigentes y el cuadro tarifario actual resultan insuficientes para cubrir los costos operativos de la actividad.

Según las cuatro cámaras que nuclean a las compañías de la región, la gravedad del escenario financiero compromete de manera directa la continuidad y la regularidad de las prestaciones cotidianas. Las primeras restricciones operativas se implementarán de forma escalonada en los servicios nocturnos a partir del lunes 19 de octubre.