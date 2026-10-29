¿Cuánto saldrá el boleto mínimo del colectivo desde este domingo

El bolsillo de los usuarios del transporte público sufrirá un nuevo golpe a partir de este fin de semana. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 5% en el boleto de colectivos que comenzará a regir desde este domingo 1 de noviembre.

La medida impacta de manera directa sobre las líneas de jurisdicción provincial (aquellas numeradas del 200 al 499) que operan tanto en el Conurbano bonaerense como en la región del Gran La Plata.

Por qué aumenta el boleto de colectivos

Desde la cartera de Transporte explicaron que la actualización responde a la fórmula de movilidad automática que rige en el distrito. Dicho cálculo mensual combina tres variables clave:

La inflación oficial del período,

Un 2% fijo en concepto de recomposición empresaria,

en concepto de recomposición empresaria, La variación porcentual en el precio de los combustibles.

Cuánto costará viajar: cuadro tarifario en el Conurbano

Para las líneas que circulan por los partidos del Conurbano bonaerense (líneas 200 al 499), los nuevos valores según el tramo de distancia quedan establecidos de la siguiente manera:

0 a 3 km: $1.276,06

$1.276,06 3 a 6 km: $1.435,56

$1.435,56 6 a 12 km: $1.595,07

$1.595,07 12 a 27 km: $1.914,09

$1.914,09 Más de 27 km: $2.250,34

El impacto en la SUBE: penalización y descuentos

Con el nuevo cuadro tarifario ya oficializado, continúan vigentes los recargos para quienes no cumplan con los requisitos administrativos y los beneficios para sectores vulnerables: