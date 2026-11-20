El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios el domingo, entre la medianoche y las 12, debido a tareas de actualización.

El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios el domingo, entre la medianoche y las 12, debido a tareas de actualización.

El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios durante el fin de semana, por un lapso de 12 horas, debido a tareas de actualización.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

La interrupción de algunos servicios de la tarjeta SUBE será el próximo domingo 22 de noviembre, entre la medianoche y las 12.

La Aplicación SUBE permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento, mientras que la consulta de saldo no estará disponible a través de los canales afectados y tampoco los usuarios podrán ingresar al sitio de SUBE.

Asimismo, no habrá atención telefónica para consultas ni se podrá hacer uso de la aplicación Cuándo SUBO (ubicación de los colectivos en tiempo real).

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción.