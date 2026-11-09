El pronóstico para esta semana en el AMBA

Cielo despejado y máxima de 25 grados en el AMBA, para el último día del fin de semana largo por la visita del Papa.

Cielo despejado y máxima de 25 grados en el AMBA, para el último día del fin de semana largo por la visita del Papa.

El Servicio Meteorológico Nacional del tiempo (SMN) precisa que este lunes, feriado nacional por la visita del papa León XIV, se presenta cielo despejado y una temperatura máxima de 25 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el martes, el organismo anuncia cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 26, sin probabilidades de precipitaciones.

El miércoles 11, feriado en la provincia de Buenos Aires, estará atravesado por cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. La probabilidad de lluvias será de entre el 0% y el 10%.

Para el jueves, el SMN anunció cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29, sin precipitaciones. En tanto, el viernes llega con cielo parcial mayormente nublado, con lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche.