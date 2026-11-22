El pronóstico anticipa jornadas con temperaturas elevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El termómetro podría alcanzar los 34°C durante la próxima semana.

El pronóstico anticipa jornadas con temperaturas elevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El termómetro podría alcanzar los 34°C durante la próxima semana.

El calor volverá a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la próxima semana, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 34 grados, según el pronóstico meteorológico. Se esperan varios días con marcas elevadas en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.

El escenario estará marcado por un progresivo aumento de las temperaturas, que llevará al termómetro a superar los 30°C y acercarse a los 34°C en algunas jornadas. Las condiciones anticipan días de calor intenso, en un período que comenzará a sentirse con mayor fuerza a medida que avance la semana.

Ante las altas temperaturas, se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, mantenerse hidratado, reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

El pronóstico anticipa así una semana con temperaturas elevadas en el AMBA, por lo que será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer la evolución de las condiciones climáticas y posibles cambios en las previsiones.