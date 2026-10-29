AMBA: las tarifas de servicios públicos subieron más para hogares de menos ingresos

Las tarifas de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron un 15,6% interanual en términos reales en septiembre de 2026, por encima de la inflación, mientras que los hogares de menores ingresos acumularon los mayores incrementos desde 2015.

Así lo señala el último Boletín de Precios y Tarifas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que analiza la evolución de los servicios hasta septiembre de este año.

El informe del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP indica que, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2026, el índice general de tarifas aumentó un 182,7% en términos reales. Sin embargo, el incremento fue más pronunciado para los hogares de menores ingresos, cuya canasta registró una suba del 249,5%, frente al 190,6% de los sectores medios y el 144,2% de los de ingresos altos.

La evolución más reciente también mostró diferencias según el nivel de ingresos. Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, las tarifas aumentaron un 17,5% real para los hogares de menores ingresos sin tarifa social, un 16,2% para los sectores medios y un 14% para los de mayores ingresos. En cambio, para los hogares que cuentan con tarifa social, el índice registró una caída real del 4,5%.

El relevamiento contempla servicios como electricidad, gas por red, agua y desagües cloacales, transporte público, combustibles, telefonía, internet y servicios postales. En la comparación interanual a septiembre, algunos rubros registraron aumentos reales de hasta el 45,9%, mientras que otros tuvieron bajas de hasta el 66,3%.

Los servicios públicos que más subieron

Entre los servicios que subieron por encima de la inflación se encuentran el transporte automotor de pasajeros, con un incremento real del 45,9%; los ferrocarriles urbanos, con un 26,8%; el subterráneo, con un 23,1%; y la electricidad residencial, con un 20,5%. También aumentaron el gas residencial, un 8,8%, y el agua y los desagües cloacales, un 9,6%.

En una perspectiva de más largo plazo, el estudio señala que el índice general de precios y tarifas de los servicios públicos aumentó un 49% desde 2022. El recorrido previo muestra que entre 2001 y 2015 las tarifas se abarataron un 70% en términos reales; entre 2015 y 2019 subieron un 118%, y entre 2019 y 2022 volvieron a caer un 50%.

El boletín fue elaborado en el marco del proyecto de investigación sobre precios de empresas públicas y privatizadas reguladas, con datos oficiales y ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017-2018.