El Papa reapareció en público: “He sentido vuestro apoyo”

El Papa León XIV saludó a unos 20 mil fieles que se acercaron a la Plaza San Pedro. Recibió el alta el sábado y el viaje a la Argentina sigue en pie.

El Papa León XIV saludó a unos 20 mil fieles que se acercaron a la Plaza San Pedro. Recibió el alta el sábado y el viaje a la Argentina sigue en pie.

El Papa León XIV reapareció en público, tras ser operado de un cáncer de pulmón, y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su internación. “He sentido vuestro apoyo”, aseguró el Sumo Pontífice.

Desde una ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, el Pontífice saludó a más de 20.000 fieles, turistas y residentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro y mostró un buen semblante, cinco días después de la intervención quirúrgica.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó el Papa, quien también reconoció especialmente la labor de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde fue operado.

Además, sostuvo que la experiencia le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan problemas de salud y adelantó que retomará gradualmente sus actividades. En principio, el viaje a la Argentina sigue en pie, aunque podría haber cambios en el itinerario.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre para extirpar un nódulo pulmonar y requirió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho. Aunque inicialmente se había previsto una recuperación posoperatoria de siete días, León XIV recibió el alta el sábado.

Todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán determinar si necesitará algún tratamiento adicional.